Concert • Choeur a cappella du Coge Église Saint-Saturnin Cusset

Concert • Choeur a cappella du Coge Église Saint-Saturnin Cusset dimanche 20 juillet 2025.

Concert • Choeur a cappella du Coge

Église Saint-Saturnin 1 Pl.ace Radoult-de-Lafosse Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-20 16:00:00

fin : 2025-07-20

Date(s) :

2025-07-20

Le COGE organise pour la deuxième année consécutive un stage de chœur au Mayet-de-Montagne, du 12 au 20 juillet. Ce stage se clôturera par trois concerts, dont le dernier aura lieu le dimanche 20 juillet à 16h à l’église Saint-Saturnin de Cusset.

Église Saint-Saturnin 1 Pl.ace Radoult-de-Lafosse Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes info@mgecoge.org

English :

For the second year running, COGE is organizing a choir workshop in Le Mayet-de-Montagne, from July 12 to 20. The course will culminate in three concerts, the last of which will take place on Sunday July 20 at 4pm in the Saint-Saturnin church in Cusset.

German :

Das COGE organisiert vom 12. bis 20. Juli zum zweiten Mal in Folge ein Chorpraktikum in Le Mayet-de-Montagne. Das letzte Konzert findet am Sonntag, den 20. Juli um 16 Uhr in der Kirche Saint-Saturnin in Cusset statt.

Italiano :

Per il secondo anno consecutivo, il COGE organizza un corso di coro a Le Mayet-de-Montagne, dal 12 al 20 luglio. Il corso culminerà in tre concerti, l’ultimo dei quali si terrà domenica 20 luglio alle 16.00 nella chiesa di Saint-Saturnin a Cusset.

Espanol :

Por segundo año consecutivo, el COGE organiza un curso coral en Le Mayet-de-Montagne, del 12 al 20 de julio. El curso culminará con tres conciertos, el último de los cuales tendrá lugar el domingo 20 de julio a las 16.00 horas en la iglesia de Saint-Saturnin de Cusset.

