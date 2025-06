Concert Chœur à voix égales Salle des gardes du château Labastide-Marnhac 27 juin 2025 19:00

Début : 2025-06-27 19:00:00

fin : 2025-06-27

2025-06-27

Concert de chant choral interprété par un chœur à voix égales, dirigé par Fanny Benet. L’événement met en lumière un répertoire vocal harmonique dans un cadre patrimonial remarquable.

Par les élèves et les professeurs du Conservatoire.

– 19h ouverture du concert

– Direction musicale Fanny Benet .

Salle des gardes du château Le Château de Labastide Marnhac

Labastide-Marnhac 46090 Lot Occitanie +33 5 65 24 09 11

English :

Choral concert performed by a choir of equal voices, directed by Fanny Benet. The event highlights a harmonic vocal repertoire in a remarkable heritage setting.

By Conservatoire students and teachers.

German :

Ein Chorkonzert, das von einem Ch?ur à voix égales unter der Leitung von Fanny Benet aufgeführt wird. Die Veranstaltung beleuchtet ein harmonisches Vokalrepertoire in einem bemerkenswerten patrimonialen Rahmen.

Von Schülern und Lehrern des Konservatoriums.

Italiano :

Un concerto corale eseguito da un coro di voci pari, diretto da Fanny Benet. L’evento mette in risalto un repertorio vocale armonico in una cornice patrimoniale degna di nota.

Eseguito da studenti e insegnanti del Conservatorio.

Espanol :

Un concierto coral interpretado por un coro de voces iguales, dirigido por Fanny Benet. El evento pone de relieve un repertorio vocal armónico en un marco patrimonial notable.

Interpretado por alumnos y profesores del Conservatorio.

