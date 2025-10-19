Concert Chœur Allégrette Thionville
Concert Chœur Allégrette Thionville dimanche 19 octobre 2025.
Concert Chœur Allégrette
Eglise Saint-Pierre Thionville Moselle
Début : Dimanche Dimanche 2025-10-19 16:00:00
fin : 2025-10-19
Concert organisé par le Choeur l’Allégrette à l’occasion de son 60ème anniversaire. Avec les membres des Choeurs de Besseringen, Mertzig et Sarrelouis.
Messe solennelle de Sainte-Cécile de Charles Gounod.
Direction musicale Jürgen Diedrich
Soprano Martine Hummel
Tenor Manuel Horras
Basse José Sfalcin
Accompagnés de musiciens de l’Orchestre Symphonique de Thionville-Moselle et l’association musicale de Sarre.Tout public
Eglise Saint-Pierre Thionville 57100 Moselle Grand Est allegrette57@gmail.com
English :
Concert organized by the Choeur l’Allégrette to celebrate its 60th anniversary. With members of the Besseringen, Mertzig and Sarrelouis choirs.
Messe solennelle de Sainte-Cécile by Charles Gounod.
Musical director: Jürgen Diedrich
Soprano: Martine Hummel
Tenor: Manuel Horras
Bass: José Sfalcin
Accompanied by musicians from the Orchestre Symphonique de Thionville-Moselle and the Saarland Music Association.
German :
Konzert, das vom Chor l’Allégrette anlässlich seines 60-jährigen Bestehens organisiert wird. Mit Mitgliedern der Chöre aus Besseringen, Mertzig und Saarlouis.
Messe solennelle de Sainte-Cécile von Charles Gounod.
Musikalische Leitung: Jürgen Diedrich
Sopran: Martine Hummel
Tenor: Manuel Horras
Bass: José Sfalcin
Begleitet von Musikern des Orchestre Symphonique de Thionville-Moselle und des Saarländischen Musikvereins.
Italiano :
Concerto organizzato dal Coro Allégrette per celebrare il suo 60° anniversario. Con membri dei cori di Besseringen, Mertzig e Sarrelouis.
Messa solenne Sainte-Cécile di Charles Gounod.
Diretto da Jürgen Diedrich
Soprano: Martine Hummel
Tenore: Manuel Horras
Basso: José Sfalcin
Accompagnata da musicisti dell’Orchestre Symphonique de Thionville-Moselle e dell’Associazione musicale del Saarland.
Espanol :
Concierto organizado por el coro Allégrette para celebrar su 60 aniversario. Con miembros de los coros de Besseringen, Mertzig y Sarrelouis.
Misa solemne Sainte-Cécile de Charles Gounod.
Dirección musical: Jürgen Diedrich
Soprano: Martine Hummel
Tenor: Manuel Horras
Bajo: José Sfalcin
Acompañado por músicos de la Orchestre Symphonique de Thionville-Moselle y de la Asociación Musical del Sarre.
