Concert Chœur Allégrette Thionville

Concert Chœur Allégrette Thionville dimanche 19 octobre 2025.

Concert Chœur Allégrette

Eglise Saint-Pierre Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-10-19 16:00:00

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-19

Concert organisé par le Choeur l’Allégrette à l’occasion de son 60ème anniversaire. Avec les membres des Choeurs de Besseringen, Mertzig et Sarrelouis.

Messe solennelle de Sainte-Cécile de Charles Gounod.

Direction musicale Jürgen Diedrich

Soprano Martine Hummel

Tenor Manuel Horras

Basse José Sfalcin

Accompagnés de musiciens de l’Orchestre Symphonique de Thionville-Moselle et l’association musicale de Sarre.Tout public

18 .

Eglise Saint-Pierre Thionville 57100 Moselle Grand Est allegrette57@gmail.com

English :

Concert organized by the Choeur l’Allégrette to celebrate its 60th anniversary. With members of the Besseringen, Mertzig and Sarrelouis choirs.

Messe solennelle de Sainte-Cécile by Charles Gounod.

Musical director: Jürgen Diedrich

Soprano: Martine Hummel

Tenor: Manuel Horras

Bass: José Sfalcin

Accompanied by musicians from the Orchestre Symphonique de Thionville-Moselle and the Saarland Music Association.

German :

Konzert, das vom Chor l’Allégrette anlässlich seines 60-jährigen Bestehens organisiert wird. Mit Mitgliedern der Chöre aus Besseringen, Mertzig und Saarlouis.

Messe solennelle de Sainte-Cécile von Charles Gounod.

Musikalische Leitung: Jürgen Diedrich

Sopran: Martine Hummel

Tenor: Manuel Horras

Bass: José Sfalcin

Begleitet von Musikern des Orchestre Symphonique de Thionville-Moselle und des Saarländischen Musikvereins.

Italiano :

Concerto organizzato dal Coro Allégrette per celebrare il suo 60° anniversario. Con membri dei cori di Besseringen, Mertzig e Sarrelouis.

Messa solenne Sainte-Cécile di Charles Gounod.

Diretto da Jürgen Diedrich

Soprano: Martine Hummel

Tenore: Manuel Horras

Basso: José Sfalcin

Accompagnata da musicisti dell’Orchestre Symphonique de Thionville-Moselle e dell’Associazione musicale del Saarland.

Espanol :

Concierto organizado por el coro Allégrette para celebrar su 60 aniversario. Con miembros de los coros de Besseringen, Mertzig y Sarrelouis.

Misa solemne Sainte-Cécile de Charles Gounod.

Dirección musical: Jürgen Diedrich

Soprano: Martine Hummel

Tenor: Manuel Horras

Bajo: José Sfalcin

Acompañado por músicos de la Orchestre Symphonique de Thionville-Moselle y de la Asociación Musical del Sarre.

L’événement Concert Chœur Allégrette Thionville a été mis à jour le 2025-09-23 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME