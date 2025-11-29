Concert Chœur Au Bois Joly Église Saint-Blaise Vichy
Concert Chœur Au Bois Joly Église Saint-Blaise Vichy samedi 29 novembre 2025.
Concert Chœur Au Bois Joly
Église Saint-Blaise 1 place d’Allier Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
Concert Chants de Noël Dans le cadre des 16 jours d’activisme Orangez le Monde Soroptimist International Vichy gratuit participation au chapeau.
.
Église Saint-Blaise 1 place d’Allier Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Concert Chants de Noël As part of the 16 days of activism Orangez le Monde Soroptimist International Vichy free participation by hat.
German :
Konzert Weihnachtslieder Im Rahmen des 16-tägigen Aktivismus Orangez le Monde Soroptimist International Vichy kostenlos Teilnahme mit Hut.
Italiano :
Concerto Carols de Noël Nell’ambito dei 16 giorni di attivismo Orangez le Monde Soroptimist International Vichy gratuito partecipazione a cappello.
Espanol :
Concierto Carols de Noël En el marco de los 16 días de activismo Orangez le Monde Soroptimist International Vichy gratuito participación por sombrero.
L’événement Concert Chœur Au Bois Joly Vichy a été mis à jour le 2025-11-20 par Vichy Destinations