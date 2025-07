Concert Choeur basque mixte Kantauri Rue de l’église Quartier Béhobie Urrugne

Concert Choeur basque mixte Kantauri Rue de l’église Quartier Béhobie Urrugne jeudi 17 juillet 2025.

Concert Choeur basque mixte Kantauri

Rue de l’église Quartier Béhobie Eglise Saint Jacques Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-17

fin : 2025-07-17

Date(s) :

2025-07-17

Kantauri est un chœur mixte dirigé par la cheffe ISABEL LACAR qui a su transmettre son enseignement et sa passion du Chant Choral à une trentaine de chanteurs tout aussi passionnés.

Son répertoire propose des polyphonies basques traditionnelles ou contemporaines, des œuvres sacrées, des chants d’ailleurs et des compositions nouvelles créées sur mesure via le Programme de Commandes d’œuvres chorales, mis en place par la Fédération des Chœurs du Pays Basque.

Tout au long de ce concert se mêleront les chants sacrés et compositions des auteurs les plus prestigieux comme Iker Gonzales avec deux chants dont une création pour Kantauri (Ave Maris Stella), Javier Busto (Porrusalda) et Gonzalez Bastida (Saratarra). Embarquement immédiat pour un voyage aux rythmes du Boléro Cubain (Juramento) au Gospel Afro-Américain (Deep River).

L’accompagnement au piano de IMANOL ELIZASU LASA .

Rue de l’église Quartier Béhobie Eglise Saint Jacques Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 60 80

English : Concert Choeur basque mixte Kantauri

German : Concert Choeur basque mixte Kantauri

Italiano :

Espanol : Concert Choeur basque mixte Kantauri

L’événement Concert Choeur basque mixte Kantauri Urrugne a été mis à jour le 2025-07-05 par Office de Tourisme Pays Basque