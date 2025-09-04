Concert Choeur basque mixte Kantauri Eglise Saint Vincent Urrugne

Eglise Saint Vincent 4 rue Bernard de Coral Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Kantauri est un chœur mixte dirigé par la cheffe ISABEL LACAR qui a su transmettre son enseignement et sa passion du Chant Choral à une trentaine de chanteurs tout aussi passionnés.

Pour sa reprise après une pause estivale Kantauri est heureux de vous proposer un moment musical en prélude des fêtes de la Bixintxo.

Le répertoire 2025 présenté invitera Javier Busto (Porrusalda) et Gonzalez Bastida (Saratarra) en compagnie d’Iker Gonzales avec deux chants dont une création pour Kantauri (Ave Maris Stella) dans le cadre des commandes d’oeuvres de la Fédération des Choeurs du Pays Basque.

Chants sacrés, mais aussi des chants traditionnels basques revisités et des chants d’ailleurs nous feront voyager du Boléro Cubain (Juramento) au Gospel Afro-Américain (Deep River).

L’accompagnement au piano de IMANOL ELIZASU LASA contribuera exceptionnellement à sublimer les oeuvres présentées. .

