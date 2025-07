Concert Choeur de chambre Camerata Carolina Rosheim

Concert Choeur de chambre Camerata Carolina

107 rue du Général de Gaulle Rosheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Dimanche 2025-07-20 18:00:00

fin : 2025-07-20 19:30:00

2025-07-20

Le chœur de chambre Camerata Carolina de l’Université de Heidelberg (ISZ) vous invite à un voyage musical à travers trois siècles de musique chorale. Sous la direction de Franz Wassermann, les grandes œuvres de Bach, Brahms et Bruckner seront mises à l’honneur au sein de l’exceptionnelle acoustique de l’église romane de Rosheim.

Concert organisé par l’association Les Amis de Rosheim. .

107 rue du Général de Gaulle Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 6 73 25 06 46 arimuller@wanadoo.fr

English :

Journey through three centuries of choral music with works by Bach, Brahms and Bruckner, performed by the Camerata Carolina chamber choir of Heidelberg University, in the majestic setting of Rosheim?s Romanesque church.

German :

Reisen Sie durch drei Jahrhunderte Chormusik mit Werken von Bach, Brahms und Bruckner, dargeboten vom Kammerchor Camerata Carolina der Universität Heidelberg, im majestätischen Rahmen der romanischen Kirche von Rosheim.

Italiano :

Un viaggio attraverso tre secoli di musica corale con opere di Bach, Brahms e Bruckner, eseguite dal coro da camera Camerata Carolina dell’Università di Heidelberg, nella maestosa cornice della chiesa romanica di Rosheim.

Espanol :

Viaje a través de tres siglos de música coral con obras de Bach, Brahms y Bruckner, interpretadas por el coro de cámara Camerata Carolina de la Universidad de Heidelberg, en el majestuoso marco de la iglesia románica de Rosheim.

