Concert Chœur de femmes de Lunéville Église Sainte-Jeanne d’Arc Lunéville

Le chœur de femmes de Lunéville vous convie à son concert, sous la direction de Vincent Tricarri, à 20 h en l’église Sainte-Jeanne d’Arc.

Entrée Libre.Tout public

Église Sainte-Jeanne d’Arc Quai de Strasbourg Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 74 06 55

English :

The Lunéville women’s choir invites you to its concert, conducted by Vincent Tricarri, at 8pm in the Sainte-Jeanne d’Arc church.

Free admission.

German :

Der Ch?ur de femmes de Lunéville lädt Sie zu seinem Konzert unter der Leitung von Vincent Tricarri um 20 Uhr in der Kirche Sainte-Jeanne d’Arc ein.

Freier Eintritt.

Italiano :

Il Coro femminile di Lunéville vi invita al suo concerto, diretto da Vincent Tricarri, alle 20.00 nella chiesa di Sainte-Jeanne d’Arc.

Ingresso libero.

Espanol :

El Coro Femenino de Lunéville le invita a su concierto, dirigido por Vincent Tricarri, a las 20:00 h en la iglesia de Sainte-Jeanne d’Arc.

Entrada gratuita.

