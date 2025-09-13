Concert Chœur de femmes de Lunéville Église Sainte-Jeanne d’Arc Lunéville
Concert Chœur de femmes de Lunéville Église Sainte-Jeanne d’Arc Lunéville samedi 13 septembre 2025.
Concert Chœur de femmes de Lunéville
Église Sainte-Jeanne d’Arc Quai de Strasbourg Lunéville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-09-13 20:00:00
fin : 2025-09-13
Date(s) :
2025-09-13
Le chœur de femmes de Lunéville vous convie à son concert, sous la direction de Vincent Tricarri, à 20 h en l’église Sainte-Jeanne d’Arc.
Entrée Libre.Tout public
0 .
Église Sainte-Jeanne d’Arc Quai de Strasbourg Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 74 06 55
English :
The Lunéville women’s choir invites you to its concert, conducted by Vincent Tricarri, at 8pm in the Sainte-Jeanne d’Arc church.
Free admission.
German :
Der Ch?ur de femmes de Lunéville lädt Sie zu seinem Konzert unter der Leitung von Vincent Tricarri um 20 Uhr in der Kirche Sainte-Jeanne d’Arc ein.
Freier Eintritt.
Italiano :
Il Coro femminile di Lunéville vi invita al suo concerto, diretto da Vincent Tricarri, alle 20.00 nella chiesa di Sainte-Jeanne d’Arc.
Ingresso libero.
Espanol :
El Coro Femenino de Lunéville le invita a su concierto, dirigido por Vincent Tricarri, a las 20:00 h en la iglesia de Sainte-Jeanne d’Arc.
Entrada gratuita.
L’événement Concert Chœur de femmes de Lunéville Lunéville a été mis à jour le 2025-09-04 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS