Vézac

Concert Choeur de Femmes Donna Cori

Eglise Vézac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 17:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Rendez-vous à l’église de Vézac pour un concert sous la direction de Corinne Fillat et le duo de flutes à bec Dulcis Ventus. .

Eglise Vézac 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 47 27 43 37 info.letraitdunion@yahoo.com

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English : Concert Choeur de Femmes Donna Cori

L’événement Concert Choeur de Femmes Donna Cori Vézac a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir