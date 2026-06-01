Concert Choeur de Femmes Donna Cori Vézac
Concert Choeur de Femmes Donna Cori Vézac dimanche 14 juin 2026.
Vézac
Concert Choeur de Femmes Donna Cori
Eglise Vézac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 17:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Rendez-vous à l’église de Vézac pour un concert sous la direction de Corinne Fillat et le duo de flutes à bec Dulcis Ventus. .
Eglise Vézac 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 47 27 43 37 info.letraitdunion@yahoo.com
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English : Concert Choeur de Femmes Donna Cori
L’événement Concert Choeur de Femmes Donna Cori Vézac a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir
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