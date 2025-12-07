Concert Choeur de femmes et ensemble de cordes Rue de la Bascule Gennes-Val-de-Loire

Concert Choeur de femmes et ensemble de cordes

Rue de la Bascule Les Rosiers-sur-Loire Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 16:00:00

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Le Chœur de Femmes Foligammes et l’ensemble de cordes Il Flaminio vous invitent à un moment musical chaleureux lors de son concert exceptionnel

.

Rue de la Bascule Les Rosiers-sur-Loire Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 81 50 23 47 amis-orgues@orange.fr

English :

The Ch?ur de Femmes Foligammes and the Il Flaminio string ensemble invite you to enjoy a warm musical moment at their exceptional concert

L’événement Concert Choeur de femmes et ensemble de cordes Gennes-Val-de-Loire a été mis à jour le 2025-11-29 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME