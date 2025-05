Concert Choeur de Femmes Eurydice – Eglise Saint Vincent La Teste-de-Buch, 29 juin 2025 17:30, La Teste-de-Buch.

Début : 2025-06-29 17:30:00

2025-06-29

Cette année, les voix d’Eurydice célèbrent la nature à travers des œuvres profanes empreintes de ferveur. La nuit étoilée (Sure on this Shining Night) de Morten Lauridsen exprime un bien-être serein, qu’une journée de printemps à l’apparence paisible (Sweet Day de Ralph Vaughan Williams) viendra voiler de l’ombre de la mort, en écho à la plaintive tristesse d’une femme amoureuse, Desdemone, dont les larmes attendrissent les pierres et se mêlent au ruisseau (The Willow Song). Loin du calme et du silence, les pulsions fondamentales de la vie sont traduites, dans une alliance d’onomatopées et de rythmes saccadés, par The Joiku de Jukka Linkola, mais aussi par Famine Song (Matthew Culloton), chant d’espoir et de douleur de travailleuses appelant la pluie et sa fertilité. .

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 067192576

