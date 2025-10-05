Concert Choeur de femmes, harpe et cors Brioude

Concert Choeur de femmes, harpe et cors Brioude dimanche 5 octobre 2025.

Concert Choeur de femmes, harpe et cors

chapelle de la visitation Brioude Haute-Loire

Début : 2025-10-05 17:00:00

fin : 2025-10-05

2025-10-05

Concert du choeur de femmes « Confluences vocales » accompagné par les élèves en harpe de l’école de musique du Brivadois.

chapelle de la visitation Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 47 53 10

English :

Concert by the « Confluences vocales » women’s choir, accompanied by harp students from the Brivadois music school.

German :

Konzert des Frauenchors « Confluences vocales », begleitet von den Harfenschülern der Musikschule von Brivadois.

Italiano :

Concerto del coro femminile « Confluences vocales », accompagnato dagli studenti di arpa della scuola di musica di Brivadois.

Espanol :

Concierto del coro femenino « Confluences vocales », acompañado por estudiantes de arpa de la escuela de música de Brivadois.

