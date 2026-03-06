Concert – Chœur de femmes Maison de l’Europe – Europa Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-08 18:00 – 19:00

Gratuit : oui Tout public, En famille

Une journée pour les femmes : Ateliers et Concert.L’Association des Ateliers des Femmes et du Féminisme invite EVA pour clôturer la journée des Ateliers Wikipedia à la Maison de l’Europe.EVA propose un programme mêlant musique classique et musique traditionnelle et populaire. Béla Bartok en collaboration avec Zoltan Kodaly collectent les musiques populaires des Balkans et au-delà et les transcrivent dans leurs compositions, dans leur démarche ils sont ethnographes. Johannes Brahms propose des pièces directement inspirées de chansons populaires, Marie Claire Saindon, compositrice canadienne contemporaine, recueille des chants traditionnel et les transcrit pour chant choral. Pauline Viardot, cantatrice, est devenue compositrice pour ses élèves chanteuses (Franz Liszt a reconnu en elle une « compositrice de génie »). De l’Estonie à l’Ukraine, un voyage en Europe à la Maison de l’Europe. Sous la direction de Pascale Garcia, un concert de musique sans frontière.

Maison de l’Europe – Europa Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 40 48 65 49 http://europanantes.eu contact@europanantes.eu http://www.choeureva.fr



Afficher la carte du lieu Maison de l’Europe – Europa Nantes et trouvez le meilleur itinéraire

