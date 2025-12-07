Concert Choeur de femmes Salle Le Calibert Mazet-Saint-Voy

Concert Choeur de femmes

Salle Le Calibert Chemin du Bruas Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit
pour les de 16 ans et les minimas sociaux

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 16:00:00
fin : 2025-12-07 16:00:00

Date(s) :
2025-12-07

Chœur de femmes « Söum ».
Salle Le Calibert Chemin du Bruas Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 

English :

Söum » women’s choir.

German :

Frauenchor « Söum ».

Italiano :

Coro femminile « Söum ».

Espanol :

Coro femenino « Söum ».

