Concert Choeur de femmes Salle Le Calibert Mazet-Saint-Voy

Salle Le Calibert Chemin du Bruas Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif réduit
pour les de 16 ans et les minimas sociaux
Début : 2025-12-07 16:00:00
fin : 2025-12-07 16:00:00
2025-12-07
Chœur de femmes « Söum ».
Salle Le Calibert Chemin du Bruas Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56
English :
Söum » women’s choir.
German :
Frauenchor « Söum ».
Italiano :
Coro femminile « Söum ».
Espanol :
Coro femenino « Söum ».
