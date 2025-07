Concert Chœur de filles de Bordeaux Eglise Notre Dame de la Major Arles

Concert Chœur de filles de Bordeaux Eglise Notre Dame de la Major Arles dimanche 27 juillet 2025.

Concert Chœur de filles de Bordeaux

Dimanche 27 juillet 2025 de 15h à 16h. Eglise Notre Dame de la Major 20 Place De la Major Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-07-27 15:00:00

fin : 2025-07-27 16:00:00

Date(s) :

2025-07-27

Le chœur de filles de Bordeaux dirigé par Alexis Duffaure en concert pour « semer la joie »

Depuis 2004, notre chœur propose un répertoire de chants sacrés et profanes.

Cet été entre Gard et Provence près de 50 choristes viennent partager et enchanter votre région.

Un travail régulier les a déjà récompensées lors de festivals internationaux de chorales comme à Vienne et Bratislava en 2024. .

Eglise Notre Dame de la Major 20 Place De la Major Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The Bordeaux girls’ choir directed by Alexis Duffaure in concert to « sow joy ».

German :

Der Mädchenchor aus Bordeaux unter der Leitung von Alexis Duffaure gibt ein Konzert, um « Freude zu säen ».

Italiano :

Il Coro Femminile di Bordeaux diretto da Alexis Duffaure in concerto per « seminare la gioia ».

Espanol :

El Coro de Niñas de Burdeos, dirigido por Alexis Duffaure, en concierto para « sembrar la alegría ».

L’événement Concert Chœur de filles de Bordeaux Arles a été mis à jour le 2025-07-15 par Office de Tourisme d’Arles