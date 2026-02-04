Concert Choeur de Jade Les 7 dernières paroles du Christ en croix Eglise Saint-Gilles Pornic

Concert Choeur de Jade Les 7 dernières paroles du Christ en croix

Une production du Chœur de Jade, sous la direction musicale de Bruno Colin.

Quand la musique rencontre le sacré

Les Sept dernières paroles du Christ Joseph Haydn

Plongez au cœur d’une œuvre magistrale avec l’oratorio de Joseph Haydn, chef-d’œuvre de recueillement et de puissance dramatique, où la musique devient méditation.

✨ Une œuvre monumentale

Composée de sept mouvements lents, suivis d’un final saisissant évoquant le tremblement de terre , cette partition offre une immersion sonore intense et profondément émouvante.

Une distribution d’exception

Le Chœur de Jade, fort de ses 30 choristes, sera accompagné de quatre solistes de renom — soprano, mezzo-soprano, ténor et basse — pour porter toute la richesse expressive de l’œuvre.

Une direction inspirée

Sous la baguette de Bruno Colin, un orchestre d’une dizaine de musiciens ouvrira la soirée avec un air de Jean-Sébastien Bach, préparant l’atmosphère de recueillement.

Une expérience universelle

Au-delà du sacré, une œuvre qui touche à l’essentiel et résonne avec chacun, croyant ou non.

Informations pratiques

Renseignements : le choeurdejade@outlook.fr

Réservation sur Helloasso et billetterie sur place



