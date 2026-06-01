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Concert Choeur de Loups à Lestards Église Lestards

Concert Choeur de Loups à Lestards Église Lestards

Concert Choeur de Loups à Lestards Église Lestards vendredi 19 juin 2026.

Lieu : Église

Adresse : Le Bourg

Ville : 19170 Lestards

Département : Corrèze

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 10 10 Tarif de base plein tarif

Lestards

Concert Choeur de Loups à Lestards

Église Le Bourg Lestards Corrèze

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 20:00:00
fin : 2026-06-19 21:30:00

Date(s) :
2026-06-19

Concert la chorale d’hommes Choeur de Loup sous la direction de Christian Roque.
Ouverture des portes à 20h, début du concert à 20h30.
Pas de réservations.   .

Église Le Bourg Lestards 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 94 01 61 

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English : Concert Choeur de Loups à Lestards

L’événement Concert Choeur de Loups à Lestards Lestards a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Terres de Corrèze