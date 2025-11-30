Concert choeur de Loups Auditorium Sophie Dessus Uzerche

Concert choeur de Loups

Auditorium Sophie Dessus 14 Allée de la Pappeterie Uzerche Corrèze

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

Choeur de Loups , choeur d’hommes de Lubersac, a été créé en 2017 par Philippe

Gonzalez et une bande de copains. Choeur de Loups promène depuis sa bonne humeur et sa joie de vivre de villes en villages avec un programme éclectique.

Tout public- 3h avec entracte. Ouverture des portes à 14h.

Sur réservation. .

Auditorium Sophie Dessus 14 Allée de la Pappeterie Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 25 31 45

