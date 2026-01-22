Concert Choeur de Loups Place du Centre Culturel Vigeois

Concert Choeur de Loups

Concert du choeur d’hommes, Choeur de Loups, sous la direction de Christian Roque.

Ouverture des portes à 14h30.

Entrée 10€.

Réservations 06 59 79 83 39 et 06 79 85 59 58. .

Place du Centre Culturel Centre Culturel Vigeois 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 94 12 21 foyer.vigeois@gmail.com

