Concert Choeur de Loups Place du Centre Culturel Vigeois dimanche 15 février 2026.
Place du Centre Culturel Centre Culturel Vigeois Corrèze
Concert du choeur d’hommes, Choeur de Loups, sous la direction de Christian Roque.
Ouverture des portes à 14h30.
Entrée 10€.
Réservations 06 59 79 83 39 et 06 79 85 59 58. .
Place du Centre Culturel Centre Culturel Vigeois 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 94 12 21 foyer.vigeois@gmail.com
