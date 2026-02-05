Concert Choeur des Chanteresses à l’église de Saint-Léonard église de Saint-Léonard Saint-Léonard
église de Saint-Léonard 198 Rue de l'Église Saint-Léonard Vosges
Gratuit
Gratuit
Dimanche 2026-03-15 16:30:00
2026-03-15
Assistez au concert du Chœur des Chanteresses à l’église de Saint-Léonard.
Sous la direction artistique de Claire Zouloumian Gunsett, vivez une expérience musicale unique, où les talents se mêlent à la puissance de la voix. Talentueuses. Audacieuses. Stylées.
Compositrices à l’honneur.
À vous de jouer !Tout public
église de Saint-Léonard 198 Rue de l’Église Saint-Léonard 88650 Vosges Grand Est chanteresses.pages@orange.fr
English :
Attend the Ch?ur des Chanteresses concert at Saint-Léonard church.
Under the artistic direction of Claire Zouloumian Gunsett, enjoy a unique musical experience, where talent meets vocal power. Talented. Bold. Stylish.
Female composers in the spotlight.
It’s your turn!
