Concert Choeur des Chanteresses à l’église de Saint-Léonard église de Saint-Léonard Saint-Léonard

Concert Choeur des Chanteresses à l’église de Saint-Léonard

église de Saint-Léonard 198 Rue de l’Église Saint-Léonard Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-15 16:30:00

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-15

Assistez au concert du Chœur des Chanteresses à l’église de Saint-Léonard.

Sous la direction artistique de Claire Zouloumian Gunsett, vivez une expérience musicale unique, où les talents se mêlent à la puissance de la voix. Talentueuses. Audacieuses. Stylées.

Compositrices à l’honneur.

À vous de jouer !Tout public

0 .

église de Saint-Léonard 198 Rue de l’Église Saint-Léonard 88650 Vosges Grand Est chanteresses.pages@orange.fr

English :

Attend the Ch?ur des Chanteresses concert at Saint-Léonard church.

Under the artistic direction of Claire Zouloumian Gunsett, enjoy a unique musical experience, where talent meets vocal power. Talented. Bold. Stylish.

Female composers in the spotlight.

It’s your turn!

L’événement Concert Choeur des Chanteresses à l’église de Saint-Léonard Saint-Léonard a été mis à jour le 2026-02-05 par OT SAINT DIE DES VOSGES