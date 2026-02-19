Concert Chœur des Roches et les Alentours Rye
Concert Chœur des Roches et les Alentours Rye samedi 14 mars 2026.
Concert Chœur des Roches et les Alentours
Route de Dijon Rye Jura
Début : 2026-03-14 20:00:00
fin : 2026-03-14 22:00:00
2026-03-14
Concert du Chœur des Roches Chœur d’Hommes de Rochefort sur de Nenon (39)
Chants Basques, traditionnels etc…
Tarif libre participation .
Route de Dijon Rye 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 61 21 64 michel.cuissard@wanadoo.fr
