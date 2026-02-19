Concert Chœur des Roches et les Alentours

Route de Dijon Rye Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 20:00:00

fin : 2026-03-14 22:00:00

Date(s) :

2026-03-14

Concert du Chœur des Roches Chœur d’Hommes de Rochefort sur de Nenon (39)

Chants Basques, traditionnels etc…

Tarif libre participation .

Route de Dijon Rye 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 61 21 64 michel.cuissard@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Chœur des Roches et les Alentours

L’événement Concert Chœur des Roches et les Alentours Rye a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme JurAbsolu