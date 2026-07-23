Concert Choeur d’été Espace Cramoysan Étretat

Informations pratiques

Étretat

Concert Choeur d’été

Espace Cramoysan 8 Place Maurice Guillard Étretat Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 10:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Venez découvrir une belle sélection d’ouvrages confectionnés avec passion linge de maison brodé à la main, accessoires de couture et bien d’autres créations artisanales.

En faisant plaisir à vos proches (ou à vous-même), vous soutiendrez les Anciens du Foyer d’Étretat. Une belle occasion d’allier découverte, convivialité et générosité. .

Espace Cramoysan 8 Place Maurice Guillard Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 27 01 23

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English : Concert Choeur d’été

L’événement Concert Choeur d’été Étretat a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie