Concert Choeur d’été Espace Cramoysan Étretat
samedi 1 août 2026 · Espace Cramoysan · Étretat
Informations pratiques
Étretat
Concert Choeur d’été
Espace Cramoysan 8 Place Maurice Guillard Étretat Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Venez découvrir une belle sélection d’ouvrages confectionnés avec passion linge de maison brodé à la main, accessoires de couture et bien d’autres créations artisanales.
En faisant plaisir à vos proches (ou à vous-même), vous soutiendrez les Anciens du Foyer d’Étretat. Une belle occasion d’allier découverte, convivialité et générosité. .
Espace Cramoysan 8 Place Maurice Guillard Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 27 01 23
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English : Concert Choeur d’été
L’événement Concert Choeur d’été Étretat a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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