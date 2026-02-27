Concert choeur d’hommes de l’Auvignon Chéraute

Concert choeur d’hommes de l’Auvignon

Église Chéraute Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : 2026-04-18

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Le choeur d’hommes de l’Auvignon vient en concert à l’église de Chéraute.

La chorale, fondée par un groupe d’amis de tous âges et de tous horizons vivants dans le Lot-et-Garonne, se produit régulièrement depuis une quinzaine d’années. Leur répertoire est composé de chants polyphoniques chantés à cappella. Chants sacrés, russes, italiens, basques. Dirigés depuis leur début par Sylvie Pénidon, ils sauront vous faire vibrer grâce à leurs voix chaudes et leurs talents indéniables. Invités pour fêter les 200 ans de Galena, aux États-Unis, votre participation permettra de financer une partie de leur tournée américaine programmée pour le printemps. .

Église Chéraute 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37

