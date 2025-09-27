Concert Choeur d’hommes de l’Auvignon La Citadelle Le Château-d’Oléron

Concert Choeur d’hommes de l’Auvignon La Citadelle Le Château-d’Oléron samedi 27 septembre 2025.

Concert Choeur d’hommes de l’Auvignon

La Citadelle Avenue de la Citadelle Le Château-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 18:30:00

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

30 choristes chantent des chants polyphoniques a capella.

.

La Citadelle Avenue de la Citadelle Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 65 23

English : Concert: Choeur d’hommes de l’Auvignon

30 choristers sing a capella polyphonic songs.

German : Konzert: Männerchor Choeur d’hommes de l’Auvignon

30 Chorsängerinnen und -sänger singen polyphone A-cappella-Gesänge.

Italiano :

30 coristi cantano brani polifonici a cappella.

Espanol : Concierto: Coro masculino de Auvignon

30 coristas cantan a capella canciones polifónicas.

L’événement Concert Choeur d’hommes de l’Auvignon Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2025-09-20 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes