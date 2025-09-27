Concert Choeur d’hommes de l’Auvignon La Citadelle Le Château-d’Oléron
Concert Choeur d’hommes de l’Auvignon
La Citadelle Avenue de la Citadelle Le Château-d’Oléron Charente-Maritime
Début : 2025-09-27 18:30:00
fin : 2025-09-27
2025-09-27
30 choristes chantent des chants polyphoniques a capella.
La Citadelle Avenue de la Citadelle Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 65 23
English : Concert: Choeur d’hommes de l’Auvignon
30 choristers sing a capella polyphonic songs.
German : Konzert: Männerchor Choeur d’hommes de l’Auvignon
30 Chorsängerinnen und -sänger singen polyphone A-cappella-Gesänge.
Italiano :
30 coristi cantano brani polifonici a cappella.
Espanol : Concierto: Coro masculino de Auvignon
30 coristas cantan a capella canciones polifónicas.
