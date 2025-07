Concert choeur d’hommes Xaramela à la synagogue de Bayonne Synagogue Bayonne

Synagogue 33 Rue Maubec Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-07-11 17:00:00

fin : 2025-07-11

2025-07-11

Le chœur Xaramela de Bayonne se met aux couleurs des Fêtes de Bayonne !

Retrouvez-nous le vendredi 11 Juillet à 17h00 à la synagogue de Bayonne dans le cadre des concerts (a)typiques des Fêtes organisés par la ville de Bayonne. Un concert haut en couleurs, les plus beaux chants basques, de la tradition et du folklore, emmené par les plus de cinquante choristes de Xaramela pleins d’enthousiasme ! Et puis, Gaitaluze, les gaiteros d’Ustaritz feront partie du programme. Alors ne ratez pas ce rendez-vous offert aux bayonnais et festayres ! .

