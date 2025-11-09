Concert Choeur ElaNaveva Mézières-en-Brenne

Concert Choeur ElaNaveva Mézières-en-Brenne dimanche 9 novembre 2025.

Concert Choeur ElaNaveva

Place du Chapitre Mézières-en-Brenne Indre

Début : Dimanche 2025-11-09 17:00:00

2025-11-09

L’ensemble tourangeau en résidence à Mézières le temps d’un week-end, vous invite à la découverte de son répertoire surprenant et réjouissant!

L’ensemble vocal, fondé en 2005 par Isabelle Faës, réunit sous sa direction 24 choristes, la plupart étudiant·es ou professionnel·les de la musique.

Ouvert sur le monde contemporain, il crée des spectacles originaux et pluridisciplinaires. .

The ensemble from Touraine, in residence in Mézières for the weekend, invites you to discover its surprising and delightful repertoire!

Das Ensemble aus Tours ist für ein Wochenende in Mézières zu Gast und lädt Sie ein, sein überraschendes und erfreuliches Repertoire zu entdecken!

Questo ensemble della Touraine è in residenza a Mézières per il fine settimana e vi invita a scoprire il suo sorprendente e delizioso repertorio!

Este conjunto de Touraine, residente en Mézières durante un fin de semana, le invita a descubrir su sorprendente y delicioso repertorio

