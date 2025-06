Concert Choeur et Orchestre Bourgueil 11 juillet 2025 18:00

Indre-et-Loire

Concert Choeur et Orchestre Place de l’Église Bourgueil Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11 18:00:00

fin : 2025-07-11 19:30:00

Date(s) :

2025-07-11

Concert choeur et orchestre

Restitution d’un séjour musical

Programme d’oeuvres classiques de Bach à nos jours:

BACH (Cantate 140, Suite en si mineur), BRITTEN, RIDSEN, GJIELO, LAURIDSEN, RUTTER……

Place de l’Église

Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 87 23 35 27 gradusadmusicam@gmail.com

English :

Choir and orchestra concert

Restitution of a musical stay

Program of classical works from Bach to the present day:

BACH (Cantata 140, Suite in B minor), BRITTEN, RIDSEN, GJIELO, LAURIDSEN, RUTTER……

German :

Chor- und Orchesterkonzert

Ergebnis eines musikalischen Aufenthalts

Programm mit klassischen Werken von Bach bis heute:

BACH (Kantate 140, Suite in h-Moll), BRITTEN, RIDSEN, GJIELO, LAURIDSEN, RUTTER…….

Italiano :

Concerto di coro e orchestra

Feedback da un viaggio musicale

Un programma di opere classiche da Bach ai giorni nostri:

BACH (Cantata 140, Suite in si minore), BRITTEN, RIDSEN, GJIELO, LAURIDSEN, RUTTER……

Espanol :

Concierto de coro y orquesta

Balance de un viaje musical

Un programa de obras clásicas desde Bach hasta nuestros días:

BACH (Cantata 140, Suite en si menor), BRITTEN, RIDSEN, GJIELO, LAURIDSEN, RUTTER……

