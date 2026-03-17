Concert chœur et orchestre Souffle de Printemps

1 Place de l’Eglise Hochfelden Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-12 17:00:00

fin : 2026-04-12 18:30:00

Date(s) :

2026-04-12

Concert choeur et chorale ayant lieu en l’église Sts Pierre et Paul de Hochfelden.

L’Harmonie de Hochfelden vous invite à son concert de printemps à l’église Sts Pierre et Paul de Hochfelden ! Un programme autour de la musique sacrée et des compositions originales de J.De Haan, Jenkins et Orff… vous attend et pour l’occasion, l’orchestre sous la direction de Christophe Benoist sera accompagné de La Chorale Strasbourgeoise sous la direction de Gaspard Gaget.

Venez vous laisser porter par la musique née de l’accord entre les voix et l’orchestre. Entrée libre, plateau. 0 .

1 Place de l’Eglise Hochfelden 67270 Bas-Rhin Grand Est harmonie.hochfelden@gmail.com

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English :

Choir concert in the church of Sts Peter and Paul in Hochfelden.

L’événement Concert chœur et orchestre Souffle de Printemps Hochfelden a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg