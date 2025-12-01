Concert chœur et orgue Guéret

Concert chœur et orgue Guéret jeudi 18 décembre 2025.

Eglise Guéret Creuse

Tarif : – –

Concert chœur et orgue avec l’ensemble vocal Le Madrigal.
Direction Jean-Christophe Gauthier
Orgue Olivier Grodecœur   .

Eglise Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 14 28 

