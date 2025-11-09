Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Choeur et Orgue Mimizan dimanche 9 novembre 2025.

Eglise ND de l’Assomption Mimizan bourg Mimizan Landes

Début : 2025-11-09
fin : 2025-11-09

2025-11-09

Concert Choeur et Orgue avec la Chorale de la Paroisse St Joseph du Born
Espérance Rochard (Orgue)
Valérie Aurillac-Lavignolle (Orgue)
Marie-Reine Lacroix (Soprane)   .

Eglise ND de l’Assomption Mimizan bourg Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 73 21 77  aurillaclavignolle@free.fr

