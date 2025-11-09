Concert Choeur et Orgue Mimizan
Concert Choeur et Orgue Mimizan dimanche 9 novembre 2025.
Concert Choeur et Orgue
Eglise ND de l’Assomption Mimizan bourg Mimizan Landes
Concert Choeur et Orgue avec la Chorale de la Paroisse St Joseph du Born
Espérance Rochard (Orgue)
Valérie Aurillac-Lavignolle (Orgue)
Marie-Reine Lacroix (Soprane) .
Eglise ND de l’Assomption Mimizan bourg Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 73 21 77 aurillaclavignolle@free.fr
