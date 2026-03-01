Concert choeur et orgue sur le thème de la Passion Place d’Armes J.F. Blondel Metz

Concert choeur et orgue sur le thème de la Passion

De nombreux compositeurs ont écrit de magnifiques œuvres poignantes sur le thème de la mort du Christ et notamment ceux de la période romantique allemande. Vous pourrez ainsi découvrir le magnifique O Haupt voll Blut und Wunden de Félix Mendelssohn, chanté par le Petit Choeur de Forbach. Ici plane l’influence de Jean-Sébastien Bach. Ou encore le grand Stabat Mater de Josef Rheinberger où Victoria Lescalier accompagnera le choeur à l’orgue. Thierry Ferré proposera également des pièces d’orgue de Mendelssohn, Johannes Brahms de Gustav Merkel dans la veine du grand style romantique.

Many composers wrote magnificent, poignant works on the theme of Christ’s death, particularly those of the German Romantic period. Take a look at Felix Mendelssohn’s magnificent O Haupt voll Blut und Wunden, sung by the Petit Choeur de Forbach. The influence of Johann Sebastian Bach hovers here. Or Josef Rheinberger’s great Stabat Mater, with Victoria Lescalier accompanying the choir on organ. Thierry Ferré will also perform organ pieces by Mendelssohn, Johannes Brahms and Gustav Merkel in the great Romantic vein.

