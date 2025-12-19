Concert Choeur Foligammes Montjean-sur-Loire Mauges-sur-Loire

Concert Choeur Foligammes

Montjean-sur-Loire Centre Culturel de Montjean-sur-Loire Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Laissez-vous emporter par la richesse et la sensibilité des voix féminines du chœur Foligamme lors d’un concert aux couleurs du monde. à Montjean-sur-Loire.

Un moment musical à ne pas manquer !

Le chœur féminin Foligamme vous donne rendez-vous le dimanche 8 février 2026 à 16h00 au Centre culturel de Montjean-sur-Loire pour un concert d’exception d’une durée d’1h30.

Composé exclusivement de voix de femmes, Foligamme vous invite à un voyage musical riche en émotions avec un programme mêlant extraits de la Missa Popularis de Jansson et chants du monde, reflets de cultures et de sensibilités venues d’ailleurs.

Le concert se déroulera en deux parties, avec un entracte pour prolonger le plaisir et les échanges.

Placement libre

Ouverture des portes 30 minutes avant le début du concert

Un rendez-vous chaleureux et inspirant pour les amoureux de la musique vocale… laissez-vous porter par la magie des voix de Foligamme ! .

English :

Let yourself be swept away by the richness and sensitivity of the female voices of the Foligamme choir in a concert of world colors. in Montjean-sur-Loire.

