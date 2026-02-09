Concert Choeur G’M Gujan-Mestras
Concert Choeur G’M Gujan-Mestras samedi 28 février 2026.
Concert Choeur G’M
Eglise Saint Maurice Gujan-Mestras Gironde
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-02-28
Soirée musicale pour chœur, cordes et piano par l’association Chœur G’M Concert.
Au programme œuvres de Barber, Caccini, Fauré, Gjeilo, Millepied, Puccini, Whitacare sous la direction de Sylvie Golias. .
Eglise Saint Maurice Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 13 55 67
English : Concert Choeur G’M
