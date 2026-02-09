Concert Choeur G’M

Eglise Saint Maurice Gujan-Mestras Gironde

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Soirée musicale pour chœur, cordes et piano par l’association Chœur G’M Concert.

Au programme œuvres de Barber, Caccini, Fauré, Gjeilo, Millepied, Puccini, Whitacare sous la direction de Sylvie Golias. .

Eglise Saint Maurice Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 13 55 67

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Choeur G’M

L’événement Concert Choeur G’M Gujan-Mestras a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Gujan-Mestras