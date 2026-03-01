Concert Choeur Gospel Mars’ Salle de la Grand-Terre Aureille

Concert Choeur Gospel Mars’

Dimanche 29 mars 2026 à 16h. Salle de la Grand-Terre Rue de la Grand-Terre Aureille Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 16:00:00

fin : 2026-03-29 16:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Assistez à un concert de gospel exceptionnel à la Salle de la Grand-Terre à Aureille, le dimanche 29 mars à 16h !Familles

Le groupe Divin’Gospel Music, dirigé par Magali Ponsada, vous propose un concert empli de joie et d’énergie avec son répertoire gospel magique et envoûtant !



15h30 ouverture des portes

16h début du concert

Au programme 1 heure de chanson et en avant-première un extrait du nouveau spectacle hommage à Michael Jackson



Petite restauration sur place (boissons et crêpes proposées par l’association L’Aureille Musicale) .

Salle de la Grand-Terre Rue de la Grand-Terre Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 88 88 48 20

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English :

Attend an exceptional gospel concert at the Salle de la Grand-Terre in Aureille on Sunday 29 March at 4pm!

L’événement Concert Choeur Gospel Mars’ Aureille a été mis à jour le 2026-03-12 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles