Concert Choeur Gospel Mars’ Salle de la Grand-Terre Aureille
Concert Choeur Gospel Mars’ Salle de la Grand-Terre Aureille dimanche 29 mars 2026.
Concert Choeur Gospel Mars’
Dimanche 29 mars 2026 à 16h. Salle de la Grand-Terre Rue de la Grand-Terre Aureille Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 16:00:00
fin : 2026-03-29 16:00:00
Date(s) :
2026-03-29
Assistez à un concert de gospel exceptionnel à la Salle de la Grand-Terre à Aureille, le dimanche 29 mars à 16h !Familles
Le groupe Divin’Gospel Music, dirigé par Magali Ponsada, vous propose un concert empli de joie et d’énergie avec son répertoire gospel magique et envoûtant !
15h30 ouverture des portes
16h début du concert
Au programme 1 heure de chanson et en avant-première un extrait du nouveau spectacle hommage à Michael Jackson
Petite restauration sur place (boissons et crêpes proposées par l’association L’Aureille Musicale) .
Salle de la Grand-Terre Rue de la Grand-Terre Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 88 88 48 20
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English :
Attend an exceptional gospel concert at the Salle de la Grand-Terre in Aureille on Sunday 29 March at 4pm!
L’événement Concert Choeur Gospel Mars’ Aureille a été mis à jour le 2026-03-12 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles