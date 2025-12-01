Concert Choeur Harmo’Dye Salle des Fêtes Solaure en Diois
Concert Choeur Harmo’Dye Salle des Fêtes Solaure en Diois dimanche 21 décembre 2025.
Concert Choeur Harmo’Dye
Salle des Fêtes Pont de Quart Solaure en Diois Drôme
Début : 2025-12-21 15:00:00
fin : 2025-12-21
2025-12-21
L’année touche à sa fin, quoi de mieux que de la conclure sur une note musicale ? Concert de fin d’année, convivial et festif.
Salle des Fêtes Pont de Quart Solaure en Diois 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 93 43 84 harmodye26@orange.fr
English :
As the year draws to a close, what better way to end it than on a musical note? A convivial, festive end-of-year concert.
