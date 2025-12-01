Concert Choeur Harmo’Dye Salle des Fêtes Solaure en Diois

Concert Choeur Harmo’Dye

Salle des Fêtes Pont de Quart Solaure en Diois Drôme

Début : 2025-12-21 15:00:00

fin : 2025-12-21

2025-12-21

L’année touche à sa fin, quoi de mieux que de la conclure sur une note musicale ? Concert de fin d’année, convivial et festif.

Salle des Fêtes Pont de Quart Solaure en Diois 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 93 43 84 harmodye26@orange.fr

English :

As the year draws to a close, what better way to end it than on a musical note? A convivial, festive end-of-year concert.

