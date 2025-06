Concert choeur « La Maîtrise de Ste Croix de Neuilly » à Noues de Sienne Rue de l’Abbaye Noues de Sienne 8 juillet 2025 20:30

Calvados

Concert choeur « La Maîtrise de Ste Croix de Neuilly » à Noues de Sienne Rue de l’Abbaye Abbaye Noues de Sienne Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-08 20:30:00

fin : 2025-07-08

Date(s) :

2025-07-08

La Maîtrise de Ste Croix de Neuilly sera en concert unique dans l’Abbaye.

Vous vivrez avec eux un moment privilégié, transportés par la pureté de leurs voix cristallines qui vous feront vibrer au rythme de leurs chants et de leur passion. Le programme sera composé des chefs d’œuvre de la musique française Fauré, Gounod, Charpentier, Franck… Considéré comme le meilleur chœur de garçons français, et créé sous sa forme actuelle en 1956 en prenant la suite d’une Schola fondée un siècle plus tôt, les Petits Chanteurs ont pour mission de faire découvrir les richesses de la musique sacrée et transmettre un message de paix. Sous la direction de leur chef, François Polgár ancien chef à l’Opéra de Paris, puis Chef du chœur de Radio France ils continuent, avec le même enthousiasme, à parcourir la France et le monde en chantant.

The Paris Boys Choir l’autre nom de cette chorale de la région parisienne se produit régulièrement tournée en France et à l’étranger (Europe, USA, Russie, Corée, Chine…) L’an dernier la Maîtrise s’est produite en Argentine et en Uruguay pour sa première apparition en Amérique Latine Buenos Aires, Montevideo, Córdoba, Mendoza…

Ils seront accompagnés dans leur concert par l’organiste Jean-Christophe Polgár, lui-même ancien choriste.

Car la Maîtrise de Sainte-Croix de Neuilly, c’est aussi une grande famille, dans laquelle toutes les générations sont réunies autour d’un projet de vie et de partage, au sein d’un célèbre établissement scolaire parisien.

La Maîtrise de Ste Croix de Neuilly sera en concert unique dans l’Abbaye.

Vous vivrez avec eux un moment privilégié, transportés par la pureté de leurs voix cristallines qui vous feront vibrer au rythme de leurs chants et de leur passion. Le programme sera composé des chefs d’œuvre de la musique française Fauré, Gounod, Charpentier, Franck… Considéré comme le meilleur chœur de garçons français, et créé sous sa forme actuelle en 1956 en prenant la suite d’une Schola fondée un siècle plus tôt, les Petits Chanteurs ont pour mission de faire découvrir les richesses de la musique sacrée et transmettre un message de paix. Sous la direction de leur chef, François Polgár ancien chef à l’Opéra de Paris, puis Chef du chœur de Radio France ils continuent, avec le même enthousiasme, à parcourir la France et le monde en chantant.

The Paris Boys Choir l’autre nom de cette chorale de la région parisienne se produit régulièrement tournée en France et à l’étranger (Europe, USA, Russie, Corée, Chine…) L’an dernier la Maîtrise s’est produite en Argentine et en Uruguay pour sa première apparition en Amérique Latine Buenos Aires, Montevideo, Córdoba, Mendoza…

Ils seront accompagnés dans leur concert par l’organiste Jean-Christophe Polgár, lui-même ancien choriste.

Car la Maîtrise de Sainte-Croix de Neuilly, c’est aussi une grande famille, dans laquelle toutes les générations sont réunies autour d’un projet de vie et de partage, au sein d’un célèbre établissement scolaire parisien. .

Rue de l’Abbaye Abbaye

Noues de Sienne 14380 Calvados Normandie

English : Concert choeur « La Maîtrise de Ste Croix de Neuilly » à Noues de Sienne

The Maîtrise de Ste Croix de Neuilly will be performing a unique concert in the Abbey.

Experience a special moment with them, transported by the purity of their crystal-clear voices, and thrilled by the rhythm of their singing and their passion. The program will include masterpieces of French music: Fauré, Gounod, Charpentier, Franck… Considered France?s finest boys? choir, and founded in its present form in 1956 as the successor to a Schola founded a century earlier, the Petits Chanteurs? mission is to help people discover the riches of sacred music and convey a message of peace. Under the direction of their conductor, François Polgár former conductor at the Paris Opéra, then conductor of the Radio France choir they continue, with the same enthusiasm, to tour France and the world in song.

« The Paris Boys Choir the other name of this choir from the Paris region regularly tours France and abroad (Europe, USA, Russia, Korea, China?). Last year, the choir performed in Argentina and Uruguay for its first appearance in Latin America: Buenos Aires, Montevideo, Córdoba, Mendoza?

They will be accompanied in their concert by organist Jean-Christophe Polgár, himself a former chorister.

For the Maîtrise de Sainte-Croix de Neuilly is also a large family, in which all generations are united around a project of life and sharing, within a famous Parisian school.

German : Concert choeur « La Maîtrise de Ste Croix de Neuilly » à Noues de Sienne

Die Maîtrise de Ste Croix de Neuilly wird ein einzigartiges Konzert in der Abtei geben.

Sie werden mit ihnen einen besonderen Moment erleben und sich von der Reinheit ihrer kristallklaren Stimmen mitreißen lassen, die Sie im Rhythmus ihres Gesangs und ihrer Leidenschaft vibrieren lassen werden. Das Programm besteht aus Meisterwerken der französischen Musik: Fauré, Gounod, Charpentier, Franck…. Die Petits Chanteurs gelten als der beste französische Knabenchor und wurden in ihrer heutigen Form 1956 als Nachfolger einer ein Jahrhundert zuvor gegründeten Schola gegründet. Ihre Mission ist es, den Reichtum der geistlichen Musik zu entdecken und eine Botschaft des Friedens zu vermitteln. Unter der Leitung ihres Dirigenten François Polgár ehemaliger Dirigent an der Pariser Oper und später Chef des Chors von Radio France fahren sie mit demselben Enthusiasmus fort, singend durch Frankreich und die Welt zu reisen.

« The Paris Boys Choir » der andere Name dieses Chors aus der Nähe von Paris tritt regelmäßig auf Tourneen in Frankreich und im Ausland auf (Europa, USA, Russland, Korea, China?). Letztes Jahr trat die Maîtrise bei ihrem ersten Auftritt in Lateinamerika in Argentinien und Uruguay auf: Buenos Aires, Montevideo, Córdoba, Mendoza?

Begleitet werden sie bei ihrem Konzert von dem Organisten Jean-Christophe Polgár, selbst ein ehemaliger Chorsänger.

Die Maîtrise de Sainte-Croix de Neuilly ist auch eine große Familie, in der alle Generationen um ein gemeinsames Projekt in einer berühmten Pariser Schule versammelt sind.

Italiano :

La Maîtrise de Ste Croix de Neuilly si esibirà in un concerto unico nell’Abbazia.

Vivrete con loro un momento speciale, trasportati dalla purezza delle loro voci cristalline che vi emozioneranno al ritmo del loro canto e della loro passione. Il programma prevede capolavori della musica francese: Fauré, Gounod, Charpentier, Franck… Considerato il miglior coro di voci bianche di Francia, fondato nella sua forma attuale nel 1956 come successore di una Schola fondata un secolo prima, i Petits Chanteurs hanno il compito di far scoprire le ricchezze della musica sacra e di trasmettere un messaggio di pace. Sotto la direzione del loro direttore, François Polgár già direttore dell’Opéra di Parigi, poi direttore del coro di Radio France continuano, con lo stesso entusiasmo, a percorrere in lungo e in largo la Francia e il mondo con il canto.

« Il Paris Boys Choir questo è l’altro nome del coro della regione parigina si esibisce regolarmente in tournée in Francia e all’estero (Europa, Stati Uniti, Russia, Corea, Cina, ecc.) L’anno scorso si è esibito in Argentina e Uruguay per la sua prima apparizione in America Latina: Buenos Aires, Montevideo, Córdoba, Mendoza?

Nel loro concerto saranno accompagnati dall’organista Jean-Christophe Polgár, anch’egli ex corista.

La Maîtrise de Sainte-Croix de Neuilly è anche una grande famiglia, in cui tutte le generazioni sono unite intorno a un progetto di vita e di condivisione, all’interno di una famosa scuola parigina.

Espanol :

La Maîtrise de Ste Croix de Neuilly ofrecerá un concierto único en la Abadía.

Vivirá con ellos un momento especial, transportado por la pureza de sus voces cristalinas que le emocionarán al ritmo de su canto y su pasión. El programa incluirá obras maestras de la música francesa: Fauré, Gounod, Charpentier, Franck… Considerado como el mejor coro de niños de Francia, fundado en 1956 como sucesor de una Schola fundada un siglo antes, la misión de los Petits Chanteurs es hacer descubrir la riqueza de la música sacra y transmitir un mensaje de paz. Bajo la dirección de su director, François Polgár -antiguo director de la Ópera de París, luego director del coro de Radio France- siguen, con el mismo entusiasmo, recorriendo Francia y el mundo cantando.

« Los Niños Cantores de París » -el otro nombre de este coro de la región parisina- actúan regularmente en giras por Francia y el extranjero (Europa, Estados Unidos, Rusia, Corea, China, etc.) El año pasado, el coro actuó en Argentina y Uruguay en su primera aparición en América Latina: Buenos Aires, Montevideo, Córdoba, Mendoza?

En su concierto estarán acompañados por el organista Jean-Christophe Polgár, antiguo corista.

La Maîtrise de Sainte-Croix de Neuilly es también una gran familia, en la que todas las generaciones están unidas en torno a un proyecto de vida y de compartir, en el seno de una famosa escuela parisina.

L’événement Concert choeur « La Maîtrise de Ste Croix de Neuilly » à Noues de Sienne Noues de Sienne a été mis à jour le 2025-06-23 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie