Concert choeur micrologus Eglise Frotey-lès-Vesoul samedi 6 décembre 2025.
Eglise 48 Grande Rue Frotey-lès-Vesoul Haute-Saône
Gratuit
Début : 2025-12-06 20:00:00
fin : 2025-12-06 21:00:00
2025-12-06
Concert Micrologus au profit du Téléthon, entrée gratuite, une boite à dons sera disponible ! .
Eglise 48 Grande Rue Frotey-lès-Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 75 07 45
