Concert Chœur Mistral Agon-Coutainville samedi 12 juillet 2025.

Place du Général de Gaulle Agon-Coutainville Manche

Début : 2025-07-12 17:00:00

2025-07-12

Concert « Chœur Mistral ». 63 choristes dirigés Isabelle Plantier, Cheffe de Chœur et accompagnés par le pianiste David Thevenon.

Place du Général de Gaulle Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie

English : Concert Chœur Mistral

Ch?ur Mistral » concert. 63 choristers led by conductor Isabelle Plantier and accompanied by pianist David Thevenon.

German :

Konzert « Ch?ur Mistral ». 63 Chorsänger unter der Leitung von Isabelle Plantier, Cheffe de Ch?ur, und begleitet vom Pianisten David Thevenon.

Italiano :

Concerto « Ch’ur Mistral ». 63 coristi guidati dalla direttrice Isabelle Plantier e accompagnati dal pianista David Thevenon.

Espanol :

Concierto « Ch?ur Mistral ». 63 coristas dirigidos por la directora Isabelle Plantier y acompañados por el pianista David Thevenon.

