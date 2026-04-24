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[Concert] Choeur Norvégien Songlag Temple de Dieppe Dieppe

[Concert] Choeur Norvégien Songlag Temple de Dieppe Dieppe dimanche 28 juin 2026.

Lieu : Temple de Dieppe

Adresse : / Rue Saint-Rémy

Ville : 76200 Dieppe

Département : Seine-Maritime

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Dieppe

[Concert] Choeur Norvégien Songlag

Temple de Dieppe / Rue Saint-Rémy Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 16:00:00
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

Dans le cadre d’un échange culturel, le Chœur norvégien Songlag de la ville de Strandebarm sera accueilli à Dieppe du 26 au 29 juin 2026.

Cette rencontre sera l’occasion d’un partage musical avec le Chœur Saint-Remi de Dieppe, autour d’un répertoire mêlant traditions et harmonies chorales.

Un concert exceptionnel réunissant les deux ensembles sera proposé au public dans un lieu emblématique de la ville.   .

Temple de Dieppe / Rue Saint-Rémy Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie   c.debony@gmail.com

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English : [Concert] Choeur Norvégien Songlag

L’événement [Concert] Choeur Norvégien Songlag Dieppe a été mis à jour le 2026-04-19 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie

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