[Concert] Choeur Norvégien Songlag Temple de Dieppe Dieppe

Dieppe

[Concert] Choeur Norvégien Songlag

Temple de Dieppe / Rue Saint-Rémy Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 16:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Dans le cadre d’un échange culturel, le Chœur norvégien Songlag de la ville de Strandebarm sera accueilli à Dieppe du 26 au 29 juin 2026.

Cette rencontre sera l’occasion d’un partage musical avec le Chœur Saint-Remi de Dieppe, autour d’un répertoire mêlant traditions et harmonies chorales.

Un concert exceptionnel réunissant les deux ensembles sera proposé au public dans un lieu emblématique de la ville. .

Temple de Dieppe / Rue Saint-Rémy Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie c.debony@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : [Concert] Choeur Norvégien Songlag

L’événement [Concert] Choeur Norvégien Songlag Dieppe a été mis à jour le 2026-04-19 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie