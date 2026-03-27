CONCERT CHOEUR OSMOSE A LA CATHÉDRALE REQUIEM DE HAYDN Elne
CONCERT CHOEUR OSMOSE A LA CATHÉDRALE REQUIEM DE HAYDN Elne dimanche 12 avril 2026.
CONCERT CHOEUR OSMOSE A LA CATHÉDRALE REQUIEM DE HAYDN
Place de l’Église Elne Pyrénées-Orientales
Tarif : 0 – 0 – 0
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 18:00:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Un concert vibrant entre recueillement et énergie, porté par un chœur, des solistes et un orchestre. De la profondeur du Requiem de Haydn aux accents swing d’une messe jazz, laissez-vous emporter par une expérience musicale intense.
.
Place de l’Église Elne 66200 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A vibrant concert of contemplation and energy, featuring choir, soloists and orchestra. From the depth of Haydn?s Requiem to the swinging accents of a jazz mass, let yourself be carried away by an intense musical experience.
L’événement CONCERT CHOEUR OSMOSE A LA CATHÉDRALE REQUIEM DE HAYDN Elne a été mis à jour le 2026-03-27 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE
À voir aussi à Elne (Pyrénées-Orientales)
- VISITE GUIDEE ELNE HISTORIQUE Elne 31 mars 2026
- VISITE GUIDEE ELNE HISTORIQUE Elne 7 avril 2026
- IMMERSION AU COEUR DU DOMAINE SOL PAYRE Elne 7 avril 2026
- VISITE GUIDEE ELNE HISTORIQUE Elne 14 avril 2026
- VISITE GUIDEE ELNE HISTORIQUE Elne 21 avril 2026