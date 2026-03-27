CONCERT CHOEUR OSMOSE A LA CATHÉDRALE REQUIEM DE HAYDN

Place de l’Église Elne Pyrénées-Orientales

Tarif : 0 – 0 – 0

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 18:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Un concert vibrant entre recueillement et énergie, porté par un chœur, des solistes et un orchestre. De la profondeur du Requiem de Haydn aux accents swing d’une messe jazz, laissez-vous emporter par une expérience musicale intense.

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Place de l’Église Elne 66200 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08

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English :

A vibrant concert of contemplation and energy, featuring choir, soloists and orchestra. From the depth of Haydn?s Requiem to the swinging accents of a jazz mass, let yourself be carried away by an intense musical experience.

L’événement CONCERT CHOEUR OSMOSE A LA CATHÉDRALE REQUIEM DE HAYDN Elne a été mis à jour le 2026-03-27 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE