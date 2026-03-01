Concert choeur Petite Enfance Le Geyser Bellerive-sur-Allier

Concert choeur Petite Enfance

Le Geyser 43 rue Jean Baptiste Burlot Bellerive-sur-Allier Allier

Début : 2026-03-17 20:00:00

fin : 2026-03-17

2026-03-17

Ce chœur de l’enfance est un groupe éphémère composé de professionnelles de la petite enfance réunies pour cette occasion sous la direction de Céline Bartassot et Lucie Droy.

Le Geyser 43 rue Jean Baptiste Burlot Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 63 64 71 90 conservatoire@vichy-communaute.fr

English :

Ce ch?ur de l’enfance is a short-lived group of early childhood professionals brought together for the occasion under the direction of Céline Bartassot and Lucie Droy.

