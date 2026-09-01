Concert Chœur Pop La Pop Paris

Informations pratiques

Le projet Chœur Pop est une exploration sonore ambitieuse qui vise à repousser les frontières traditionnelles de la musique polyphonique en intégrant des éléments de performance contemporaine et d’improvisation. En tant qu’initiative collective au sein de La Pop, il cherche à ouvrir un dialogue entre les voix humaines dans la multitude de possibilités qu’offre celles-ci.

Le chœur expérimental n’est pas seulement une assemblée de voix, c’est un organisme vivant qui interagit, se transforme et cherche à toucher l’essence même de la communication humaine à travers le son. L’expérience de l’écoute devient ainsi un acte émotionnel, corporel, et intellectuel, invitant le spectateur à une immersion totale.

Le Chœur Pop, chorale inclusive menée par Elise Dabrowski et lancée en septembre 2025 vous propose un concert gratuit dimanche 13 septembre à 17h.

Le dimanche 13 septembre 2026

de 17h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-13T20:00:00+02:00

fin : 2026-09-13T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-13T17:00:00+02:00_2026-09-13T18:00:00+02:00

La Pop Bassin de la villette, 61 Quai de la Seine 75019 Paris

Métro -> 7 : Riquet (Paris) (170m)

Bus -> 54 : Riquet (Paris) (170m)

Vélib -> Seine – Flandre (127.11m)

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