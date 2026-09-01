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Concert Chœur Pop La Pop Paris

dimanche 13 septembre 2026 · La Pop · Paris

Concert Chœur Pop La Pop Paris

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Lieu
La Pop
Adresse
Bassin de la villette, 61 Quai de la Seine
Ville
75019 Paris
Département
Paris

Le projet Chœur Pop est une exploration sonore ambitieuse qui vise à repousser les frontières traditionnelles de la musique polyphonique en intégrant des éléments de performance contemporaine et d’improvisation. En tant qu’initiative collective au sein de La Pop, il cherche à ouvrir un dialogue entre les voix humaines dans la multitude de possibilités qu’offre celles-ci.

Le chœur expérimental n’est pas seulement une assemblée de voix, c’est un organisme vivant qui interagit, se transforme et cherche à toucher l’essence même de la communication humaine à travers le son. L’expérience de l’écoute devient ainsi un acte émotionnel, corporel, et intellectuel, invitant le spectateur à une immersion totale.

Le Chœur Pop, chorale inclusive menée par Elise Dabrowski et lancée en septembre 2025 vous propose un concert gratuit dimanche 13 septembre à 17h.
Le dimanche 13 septembre 2026
de 17h00 à 18h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-13T20:00:00+02:00
fin : 2026-09-13T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-13T17:00:00+02:00_2026-09-13T18:00:00+02:00

La Pop Bassin de la villette, 61 Quai de la Seine  75019 Paris
Métro -> 7 : Riquet (Paris) (170m)
Bus -> 54 : Riquet (Paris) (170m)
Vélib -> Seine – Flandre (127.11m)
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