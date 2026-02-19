Concert Choeur Sensible & l’Orfeon jacetano Rue de la Cathédrale Oloron-Sainte-Marie

Concert Choeur Sensible & l’Orfeon jacetano

Rue de la Cathédrale Cathédrale Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

L’Orfeon jacetano dirigé par Celia Casa Pinol est un groupe choral de qualité avec un répertoire très varié et prestigieux allant du chant contemporain, populaire, moderne, romantique, classique, baroque, renaissance, liturgique.

Le Chœur Sensible d’Oloron dirigé par Arnaud Garnier, possède également un répertoire varié qui invite au voyage avec des chants traditionnels et populaires du monde, chants sacrés, gospels, contemporains et aussi liturgiques chantes a capella ou accompagnés au piano, avec une toute nouvelle collaboration, par Eric Saint Marc pianiste organiste. .

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

