Concert Chœur, Solistes et Orchestre symphonique à l'Abbaye de Loc Dieu – Martiel, 8 juin 2025

Aveyron

Concert Chœur, Solistes et Orchestre symphonique à l’Abbaye de Loc Dieu Martiel Aveyron

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : 2025-06-08

Début : Dimanche 2025-06-08

fin : 2025-06-08

Date(s) :

2025-06-08

Résonances & le Chœur de Parisot sous la direction de Mathieu Lannelongue

Avec la participation d’Irina Lopériol (chanteuse lyrique)

Messe du couronnement, Mozart, extraits de Jenkins et Bellini, Zandok the priest, Haendel 10 .

Martiel 12200 Aveyron Occitanie +33 6 14 93 40 52

English :

Résonances & le Ch?ur de Parisot under the direction of Mathieu Lannelongue

German :

Résonances & le Ch?ur de Parisot unter der Leitung von Mathieu Lannelongue

Italiano :

Résonances & le Ch?ur de Parisot diretto da Mathieu Lannelongue

Espanol :

Résonances & le Ch?ur de Parisot bajo la dirección de Mathieu Lannelongue

