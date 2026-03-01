Concert choeur Tutti Voce Eglide Saint Pierre Saint Paul Cherbourg-en-Cotentin

Concert choeur Tutti Voce

Eglide Saint Pierre Saint Paul Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:30:00

fin : 2026-03-28 22:30:00

Date(s) :

2026-03-28

En partenariat avec l’école de musique des Pieux et la section musique du Lycée Millet de Cherbourg, nous vous proposons un moment musical autour de Bach (concerto pour piano et orchestre), Vivaldi (Credo et Magnificat) et Bernstein avec des choeurs de West Side Story.

Le choeur Tutti Voce, dirigé par Marie-Odile Lucas, est bâti sur l’objectif de faire vivre un grand moment de partage autour d’une musique de qualité, servie par des musiciens professionnels et des amateurs éclairés. .

Eglide Saint Pierre Saint Paul Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50130 Manche Normandie +33 6 07 82 62 63 tuttivoce50@gmail.com

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English : Concert choeur Tutti Voce

L’événement Concert choeur Tutti Voce Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin