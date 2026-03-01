Concert choeur Tutti Voce Ecole de musique Les Pieux
Concert choeur Tutti Voce Ecole de musique Les Pieux vendredi 27 mars 2026.
Concert choeur Tutti Voce
Ecole de musique Auditorium Jacques Prévert Les Pieux Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 20:30:00
fin : 2026-03-27 22:30:00
Date(s) :
2026-03-27
En partenariat avec l’école de musique des Pieux et la section musique du Lycée Millet de Cherbourg, nous vous proposons un moment musical autour de Bach ( concerto pour piano et orchestre), Vivaldi ( Credo et Magnificat) et Bernstein avec des choeurs de West Side Story.
Le choeur Tutti Voce, dirigé par Marie-Odile Lucas, est bâti sur l’objectif de faire vivre un grand moment de partage autour d’une musique de qualité, servie par des musiciens professionnels et des amateurs éclairés. .
Ecole de musique Auditorium Jacques Prévert Les Pieux 50340 Manche Normandie +33 6 07 82 62 63 tuttivoce50@gmail.com
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English : Concert choeur Tutti Voce
L’événement Concert choeur Tutti Voce Les Pieux a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin