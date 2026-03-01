Concert choeur Tutti Voce Ecole de musique Les Pieux

Concert choeur Tutti Voce

Ecole de musique Auditorium Jacques Prévert Les Pieux Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 20:30:00

fin : 2026-03-27 22:30:00

Date(s) :

2026-03-27

En partenariat avec l’école de musique des Pieux et la section musique du Lycée Millet de Cherbourg, nous vous proposons un moment musical autour de Bach ( concerto pour piano et orchestre), Vivaldi ( Credo et Magnificat) et Bernstein avec des choeurs de West Side Story.

Le choeur Tutti Voce, dirigé par Marie-Odile Lucas, est bâti sur l’objectif de faire vivre un grand moment de partage autour d’une musique de qualité, servie par des musiciens professionnels et des amateurs éclairés. .

Ecole de musique Auditorium Jacques Prévert Les Pieux 50340 Manche Normandie +33 6 07 82 62 63 tuttivoce50@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert choeur Tutti Voce

L’événement Concert choeur Tutti Voce Les Pieux a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin