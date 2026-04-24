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Concert ChoeurGospel Rue de l’Église Étrigny

Concert ChoeurGospel Rue de l’Église Étrigny samedi 16 mai 2026.

Lieu : Rue de l'Église

Adresse : Eglise d'Etrigny

Ville : 71240 Étrigny

Département : Saône-et-Loire

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 10 10 10 Tarif réduit Tarif jeunes

Étrigny

Concert ChoeurGospel

Rue de l’Église Eglise d’Etrigny Étrigny Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit
Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 19:00:00
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-16

Organisé en partenariat avec l’association Le chemin des écoliers , un concert du Chœur Gospel de Chalon avec 100 choristes sous la direction de Sébastien Vaivrand à l’Eglise d’Etrigny. Ouverture des portes à 18h. Petite restauration sur place.   .

Rue de l’Église Eglise d’Etrigny Étrigny 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 42 82 85 74 

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English : Concert ChoeurGospel

L’événement Concert ChoeurGospel Étrigny a été mis à jour le 2026-04-24 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne

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