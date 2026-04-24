Concert ChoeurGospel Rue de l’Église Étrigny

Étrigny

Concert ChoeurGospel

Rue de l’Église Eglise d’Etrigny Étrigny Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 19:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Organisé en partenariat avec l’association Le chemin des écoliers , un concert du Chœur Gospel de Chalon avec 100 choristes sous la direction de Sébastien Vaivrand à l’Eglise d’Etrigny. Ouverture des portes à 18h. Petite restauration sur place. .

Rue de l’Église Eglise d’Etrigny Étrigny 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 42 82 85 74

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English : Concert ChoeurGospel

L’événement Concert ChoeurGospel Étrigny a été mis à jour le 2026-04-24 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne