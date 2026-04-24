Concert ChoeurGospel Rue de l’Église Étrigny
Concert ChoeurGospel Rue de l’Église Étrigny samedi 16 mai 2026.
Étrigny
Concert ChoeurGospel
Rue de l’Église Eglise d’Etrigny Étrigny Saône-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Tarif jeunes
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 19:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Organisé en partenariat avec l’association Le chemin des écoliers , un concert du Chœur Gospel de Chalon avec 100 choristes sous la direction de Sébastien Vaivrand à l’Eglise d’Etrigny. Ouverture des portes à 18h. Petite restauration sur place. .
Rue de l’Église Eglise d’Etrigny Étrigny 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 42 82 85 74
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English : Concert ChoeurGospel
L’événement Concert ChoeurGospel Étrigny a été mis à jour le 2026-04-24 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne