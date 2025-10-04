Concert Choeurs d’hommes Orthez
Concert Choeurs d’hommes Orthez samedi 4 octobre 2025.
Concert Choeurs d’hommes
Eglise St Pierre Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
Deux choeurs d’hommes
Le Cercle Choral Dacquois, formation emblématique des Landes, qui perpétue avec passion l’art du chant choral masculin à travers un répertoire riche et varié.
La Chorale Quinz’Amics, ensemble béarnais de Castétis, aux voix puissantes et chaleureuses, reconnu pour ses interprétations vibrantes qui font résonner le patrimoine musical gascon et au-delà.
Ces deux chœurs d’hommes uniront leurs voix pour offrir un moment rare, entre polyphonies traditionnelles et grands classiques du chant choral. .
Eglise St Pierre Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 12 30 40
English : Concert Choeurs d’hommes
German : Concert Choeurs d’hommes
Italiano :
Espanol : Concert Choeurs d’hommes
L’événement Concert Choeurs d’hommes Orthez a été mis à jour le 2025-09-13 par OT Coeur de Béarn