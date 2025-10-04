Concert Choeurs d’hommes Orthez

Eglise St Pierre Orthez Pyrénées-Atlantiques

Deux choeurs d’hommes

Le Cercle Choral Dacquois, formation emblématique des Landes, qui perpétue avec passion l’art du chant choral masculin à travers un répertoire riche et varié.

La Chorale Quinz’Amics, ensemble béarnais de Castétis, aux voix puissantes et chaleureuses, reconnu pour ses interprétations vibrantes qui font résonner le patrimoine musical gascon et au-delà.

Ces deux chœurs d’hommes uniront leurs voix pour offrir un moment rare, entre polyphonies traditionnelles et grands classiques du chant choral. .

Eglise St Pierre Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 12 30 40

