Concert Chœurs et orchestre André Caplet Rue de l’Abbé Herval Le Havre

Concert Chœurs et orchestre André Caplet Rue de l’Abbé Herval Le Havre lundi 9 novembre 2026.

Concert Chœurs et orchestre André Caplet

Rue de l’Abbé Herval Cathédrale Notre-Dame Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-09 16:00:00

fin : 2026-11-09

Date(s) :

2026-11-09

1ère partie Requiem de Maurice Duruflé

Le Requiem de Duruflé est une oeuvre très populaire, appréciée pour sa beauté, sa spiritualité et sa capacité à toucher l’auditeur. C’est un chef-d’œuvre de la musique chorale, qui combine la tradition du chant grégorien avec une harmonie moderne et une expression émotionnelle profonde. C’est une œuvre qui continue de fasciner et d’émouvoir les auditeurs du monde entier.

Soliste Laurence Weber (mezzo-soprano)

2ème partie Gloria RV589 d’Antonio VIVALDI

Le Gloria de Vivaldi est considéré comme un chef-d’œuvre de la musique baroque et un pilier du répertoire choral. C’est une œuvre majestueuse, joyeuse et pleine d’énergie, qui a influencé de nombreux compositeurs ultérieurs et continue d’enchanter les auditeurs du monde entier.

Solistes Delphine Megret (soprano) et Laurence Webber(mezzosoprano)

Durée 1h45

Réservation obligatoire .

Rue de l’Abbé Herval Cathédrale Notre-Dame Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 45 74

English : Concert Chœurs et orchestre André Caplet

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Chœurs et orchestre André Caplet Le Havre a été mis à jour le 2025-07-29 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie