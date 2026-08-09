Informations pratiques

Yvecrique

Concert Choeurs Stabilo et Spiniola

Yvecrique Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 17:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Concert des Chœurs Stabilo & Spinolia à Yvecrique

Laissez-vous porter par les voix des Chœurs Stabilo & Spinolia lors d’un concert dans le cadre exceptionnel de l’église d’Yvecrique.

Samedi 22 août 2026

17h15

Église d’Yvecrique

️ Entrée libre

Venez partager un agréable moment musical et découvrir un répertoire interprété par deux chœurs passionnés, dans un lieu chargé de patrimoine et d’histoire.

N’hésitez pas à partager l’information autour de vous et à venir nombreux ! .

Yvecrique 76560 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 56 53 90

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English : Concert Choeurs Stabilo et Spiniola

L’événement Concert Choeurs Stabilo et Spiniola Yvecrique a été mis à jour le 2026-08-04 par Communauté de communes Plateau de Caux