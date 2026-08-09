Concert Choeurs Stabilo et Spiniola Yvecrique
samedi 22 août 2026 · Yvecrique
Informations pratiques
Yvecrique
Concert Choeurs Stabilo et Spiniola
Yvecrique Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 17:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Concert des Chœurs Stabilo & Spinolia à Yvecrique
Laissez-vous porter par les voix des Chœurs Stabilo & Spinolia lors d’un concert dans le cadre exceptionnel de l’église d’Yvecrique.
Samedi 22 août 2026
17h15
Église d’Yvecrique
️ Entrée libre
Venez partager un agréable moment musical et découvrir un répertoire interprété par deux chœurs passionnés, dans un lieu chargé de patrimoine et d’histoire.
N’hésitez pas à partager l’information autour de vous et à venir nombreux ! .
Yvecrique 76560 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 56 53 90
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English : Concert Choeurs Stabilo et Spiniola
L’événement Concert Choeurs Stabilo et Spiniola Yvecrique a été mis à jour le 2026-08-04 par Communauté de communes Plateau de Caux
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